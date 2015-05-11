На Рижский саммит власть готовит декларацию о европерспективе Украины и безвизовом режиме с ЕС
15:57, 11 мая 2015Политика
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На Рижский саммит «Восточного партнерства» Украина готовит декларацию о европейских перспективах Украины в целом и безвизовом режиме с ЕС в частности.
Петр Порошенко / @poroshenko
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге на военном полигоне “Десна” в Черниговской области заявил президент Украины Петр Порошенко.
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“21 числа начнется Рижский саммит, где мы готовим сейчас декларацию, в том числе и касающуюся европейских перспектив Украины и безвизового режима. Готовится Совет Европейского Союза, где будет стоять вопрос о продлении санкций по отношению к Российской Федерации. И здесь мы должны занимать активную позицию, и координация наших действий является жизненно важной для нас”, - сказал Порошенко.
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