ЕС подтвердит важность сотрудничества с Украиной на Рижском саммите

Кроме этого, Евросоюз продолжит проводить интегрированную политику стимулирования реформ и развития в стране, заявила премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма на Международной конференции в поддержку Украины.

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"Мы уже вывели Восточное партнерство как один из приоритетов. На саммите в Риге, который будет проходить в конце мая, ЕС еще раз подтвердит стратегическую важность нашей общей политики", - сказала она.

По словам Лаймдоты Страуюмы, Латвия готова предоставлять техническую и экономическую помощь Украине, а также стимулировать скорейшее приближение страны к евроинтеграции.

Также премьер Латвии подчеркнула, что рижский саммит в контексте поддержки Украины станет важным сигналом для стран, входящих в пул Восточного партнерства.

"Саммит в Риге будет сильным сигналом для «Восточного партнерства», которое будет оставаться одним из приоритетов нашей работы в ЕС", - сказала Лаймдота Страуюма.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко надеется на положительную оценку Европейской комиссии выполнения Украиной Плана по либерализации визового режима на рижском саммите в мае.