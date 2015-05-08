Депутат о заявлениях Шкиряка по Непалу: Было бы желательно, чтобы он не делал позорящих правительство заявлений
Народный депутат ВР Ирина Фриз заявила, что в.а. председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк не должен был оправдываться по поводу операции по эвакуации из Непала.
Об этом Ирина Фриз сказала УНИАН.
«Относительно оправданий Зоряна Шкиряка. Учитывая то, что человек который уже сам по себе стал "чрезвычайной ситуацией" и опасным является его оставлении на должности, желательно бы было чтобы господин Шкиряк не делал заявлений, которые порочат уже не его, а целое правительство, а ответил на конкретные вопросы, вызвавшие возмущение в обществе», - заявила она.
«В частности, желательно чтобы он ответил на вопрос кто заставлял его - Зоряна Шкиряка на спасательную операцию приглашать журналистов, а не брать максимально возможное количество спасателей, парамедиков?» - сказала депутат.
Она также добавила: «Кто - Президент или Премьер призвали Зоряна лететь на спасательную операцию с любимой женщиной? Кто приказывал Зоряну лично возглавлять спасательную операцию. PR-акция не удалась? Так имейте мужество вести себя, как мужчина, не перекладывая ответственность на других. Противно смотреть, когда "бравый" чрезвычайный министр после спасательной операции еще и утверждает что он пришел менять систему управления».
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«Такие горе-реформаторы своим поведением и оправданиями позорят не только себя, но и правительство», - завершила она.
Напомним, ранее стало известно, что Шкиряк взял с собой Храмову, которую называют его гражданской женой, для участия в спасательной операции украинцев из пострадавшего от землетрясения Непала. Шкиряк пояснил, что Храмова участвовала в операции как волонтер и человек, который знает восточные практики.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на эвакуацию украинцев из Непала потратили 7 млн грн.