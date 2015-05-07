СБУ допрашивает менеджеров Ахметова о причастности к финансированию акций шахтеров в Киеве

11:15, 07 мая 2015
Политика
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СБУ направила повестки с вызовами на допрос представителям бизнес-структур украинского бизнесмена Рината Ахметова, чтобы выяснить их возможную причастность к финансированию проплаченных акций протеста, которые проходили в Киеве в марте-апреле.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил сегодня после чествования памяти сотрудников СБУ, погибших во время проведения антитеррористической операции, мероприятия прошли на территории Национальной академии СБУ в Киеве.

"Мы, как СБУ, расследуем уголовное производство, связанное с незаконным финансированием из-за рубежа акций провокационных в Киеве под предлогом так называемых шахтерских протестов. Мы уже задержали так называемых "финансистов-курьеров", которые из Москвы, из офиса экс-премьер-министра привозили деньги, задержаны сообщники (так называемые "тысячники"), которые в Киеве собирали и финансировали постановочные акции. Также СБУ направила повестки менеджменту одной из компаний, о которой вы упоминали. Во всяком случае человек, который является владельцем этой компании, и топ-менеджмент этой компании допрашиваются СБУ в рамках этого же уголовного производства", - сказал Наливайченко.

При этом глава СБУ отметил, что поскольку следствие еще продолжается, он не может разглашать другую информацию.

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Как сообщал УНИАН, в апреле СБУ открыла уголовное производство по фактам финансирования менеджментом отдельных частных угольно-добывающих компаний акций протеста шахтеров в Киеве, совмещенных с блокированием работы органов государственной власти и управления.

Задокументированы попытки злоумышленников превратить упомянутые акции в рычаг давления на власть с последующей ее дестабилизацией и захватом. Зафиксировано, что они финансировали и обеспечивали прибытия в столицу и участие в акциях провокаторов, а также других злоумышленников.

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«В связи с тем, что в течение 22-24 апреля должностные лица (менеджмент) отдельных частных угольно-добывающих компаний Украины, руководствуясь корыстными корпоративными интересами, а также с целью давления на органы государственной власти организовали финансирование акций протеста в Киеве, совмещенных с блокированием работы органов государственной власти и управления, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 110-2 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. В рамках этого уголовного производства оперативные и следственные подразделения проводят допросы, обыски и задержания», сообщал пресс-центр СБУ.

27 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что среди участников акций протеста горняков в Киеве была только половина реальных шахтеров, остальные участники были наняты организаторами.

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