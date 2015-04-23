Шахтеры митингуют под Радой (фоторепортаж)

Сегодня возле Верховной Рады Украины проходит митинг шахтеров, которые требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.

Как сообщал УНИАН, силовики усилили охрану здания парламента, возле которого митингуют шахтеры. Непосредственно у здания было выставлено оцепление из трех шеренг правоохранителей в придачу к еще одной шеренге, которая стоит примерно в 10 метрах от стен здания ВР.

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В целом обстановка у парламента спокойная, тишину нарушают лишь шахтеры, которые стучат своими касками о мостовую.