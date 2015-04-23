Шахтеры митингуют под Радой (фоторепортаж)
12:52, 23 апреля 2015Политика
5463
Обстановка у парламента спокойная, тишину нарушают лишь шахтеры, которые стучат своими касками о мостовую.
Сегодня возле Верховной Рады Украины проходит митинг шахтеров, которые требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.
Как сообщал УНИАН, силовики усилили охрану здания парламента, возле которого митингуют шахтеры. Непосредственно у здания было выставлено оцепление из трех шеренг правоохранителей в придачу к еще одной шеренге, которая стоит примерно в 10 метрах от стен здания ВР.
Читайте также"Оппозиционный блок" устроил демарш в Раде, покинув заседание парламента
В целом обстановка у парламента спокойная, тишину нарушают лишь шахтеры, которые стучат своими касками о мостовую.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter