Белый Дом не выступил с осуждением действий России в Керчи по приказу Трампа (документ)

Трамп ввел "эмбарго на любые заявления", связанные с поддержкой Украины.

Бывший советник спецпредставителя США в Украине Кристофер Андерсон заявил, что Госдепартамент рекомендовал Белому Дому выступить с резким заявлением, что осуждало бы действия России в Керчи 2018 года. Впрочем, Дональд Трамп и чиновники это не поддержали.

Об этом говорится в опубликованных Конгрессом США показаниях экс-советника Волкера Кристофера Андерсона в рамках новой, публичной фазы расследования в деле об импичменте президенту Дональду Трампу.

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По его словам, он вместе с Волкером поддерживали идею осуждения россиян, но Трамп ввел «эмбарго на любые заявления», связанные с поддержкой Украины.

Андерсон с августа 2017 года работал на специального представителя США в Украине Курта Волкера и занимал должность советника по переговорам. Андерсон также тесно сотрудничал с Мари Йованович, которую отозвали с должности посла США в Украине весной.

В то же время заявление поддержали госсекретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли.

Андерсон рассказал, что украинская сторона постоянно спрашивала у него, почему Белый Дом не выражает своей поддержки.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки Соединенных Штатов в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампу. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.