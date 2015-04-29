МИД 13 мая ожидает получить "зеленый свет" на введение безвизового режима с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Мы завершили выполнение второй фазы Плана действий, и ожидаем заключение Еврокомиссии 13 мая», - сказал он.

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Перебыйнис выразил надежду, что заключение Еврокомиссии будут положительным, и позволит перейти к введению безвизового режима.

В то же время он отметил, что Еврокомиссия может предоставить свои замечания, которые украинская сторона должна устранить.