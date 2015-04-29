МИД 13 мая ожидает получить "зеленый свет" на введение безвизового режима с ЕС
15:53, 29 апреля 2015Политика
2612 0
Украина ожидает от Европейской комиссии 13 мая оценки выполнения второй фазы Плана действий по либерализации визового режима.
В МИД ожидают положительных заключений Еврокомиссии / Wikipedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.
«Мы завершили выполнение второй фазы Плана действий, и ожидаем заключение Еврокомиссии 13 мая», - сказал он.
Читайте такжеПосле саммита Украина-ЕС безвизовый режим стал почти утопией - эксперт
Перебыйнис выразил надежду, что заключение Еврокомиссии будут положительным, и позволит перейти к введению безвизового режима.
В то же время он отметил, что Еврокомиссия может предоставить свои замечания, которые украинская сторона должна устранить.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter