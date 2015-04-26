Туск считает возможным безвизовый режим для украинцев

Об этом Туск заявил в интервью Первому каналу Украинского общественного телевидения.

"Я не сомневаюсь в доброй воле 28 стран-членов и всего ЕС относительно безвизового режима. Это факт. Но здесь речь идет не только о политике, стремлении, но и процедурах, стандартах. И именно поэтому мы должны еще ждать. Некоторые моменты являются сугубо техническими, в частности, относительно оценки со стороны Еврокомиссии. И поэтому я не хочу спекулировать относительно каких-либо дат. На саммите в Риге - это мое стремление - мы подтвердим наши общие намерения ввести безвизовый режим как можно скорее, как это возможно. Но здесь самое важное выполнение вашего собственного домашнего задания", - отметил Туск.

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По его словам, первые предпринятые в Украине шаги являются довольно эффективными, в частности, о начале выдачи биометрических паспортов, что является сложным техническим элементом.

"Но, как я хорошо знаю, необходим больший прогресс, в частности в реформировании прокуратуры, судебной системы, правоохранительных органов. Мы обсудим в понедельник, в чем мы еще нуждаемся", - подчеркнул Туск.

Относительно растущей угрозы для ЕС от нелегальной миграции в Средиземноморье, войны на Донбассе, Туск подчеркнул, что эти проблемы усложняют путь к безвизовому режиму для Украины.

"Но у нас действительно есть некоторые примеры, в частности в отношении Молдовы, которая сегодня имеет безвизовый режим. И у них также есть внутренние проблемы, конфликт внутри своих границ вокруг Приднестровья. Это означает, что, конечно, агрессия и конфликт на Донбассе создают трудности в процессе к безвизовому режиму, но этого можно достичь, несмотря на эти проблемы", - цитирует Туска Европейская правда.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Украина не получит безвизовый режим с ЕС на майском саммите в Риге. Впоследствии он уточнил, что решение ЕС о введении безвизового режима с Украиной будет зависеть от выводов экспертной комиссии.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страны Евросоюза сомневаются относительно введения безвизового режима с Украиной из-за событий на Донбассе, в частности, из-за отсутствия контроля над границей.

Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

2013 года Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.

Ранее в МИД признали, что Украина не выполнит План действий по визовой либерализации до саммита в Риге. В ведомстве заявили, что безвизовый режим должен заработать с начала следующего года.