Трамп назвал свой разговор с Зеленским «очень хорошим и законным»

Американский лидер заявил, что СМИ и Демократы работают против него как команда.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был законным, а также обвинил «СМИ с фейковыми новостями и Демократов» в сговоре и обмане.

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«Отличный телефонный разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше и достойнее, но СМИ с фейковыми новостями и Демократы, работая как команда, обманом заставили его выглядеть плохо. Он не был плохим, он был очень законным и очень хорошим. Продолжение охоты на ведьм!», – написал президент США в своем Twitter.

.....nice call with with the new President of Ukraine, it could not have been better or more honorable, and the Fake News Media and Democrats, working as a team, have fraudulently made it look bad. It wasn’t bad, it was very legal and very good. A continuing Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

Как сообщал УНИАН, скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты изобличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии США, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении Хантера Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США о телефонном разговоре президента США Трампа и президента Украины Зеленского, который состоялся 25 июля.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», к которой были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями.

При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.