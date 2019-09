Трамп назвал свой разговор с Зеленским «очень хорошим и законным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был законным, а также обвинил «СМИ с фейковыми новостями и Демократов» в сговоре и обмане.

«Отличный телефонный разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше и достойнее, но СМИ с фейковыми новостями и Демократы, работая как команда, обманом заставили его выглядеть плохо. Он не был плохим, он был очень законным и очень хорошим. Продолжение охоты на ведьм!», – написал президент США в своем Twitter.

.....nice call with with the new President of Ukraine, it could not have been better or more honorable, and the Fake News Media and Democrats, working as a team, have fraudulently made it look bad. It wasn’t bad, it was very legal and very good. A continuing Witch Hunt!