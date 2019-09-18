Защищенность границ Украины будет способствовать режиму нераспространения ядерного оружия - эксперт

По мнению политического консультанта, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно настойчиво ставить вопрос об исполнении Будапештского меморандума перед США и Великобританией как перед гарантами договора».

«До событий в Крыму и на Донбассе Украина была самым успешным примером американских усилий по ядерному разоружению. В особенности на фоне ядерных программ КНДР и Ирана. Невыполнение условий Будапештского меморандума его подписантами усилит стремление других стран сохранить за собою ядерное вооружение или создавать его», - считает политический эксперт Максим Карижский.

«Укрепление Украины и превращение Киева в надежного регионального партнера будет косвенно способствовать режиму нераспространения ядерного оружия».

Согласно мнению политического консультанта, Зеленскому нужно настойчиво ставить вопрос об исполнении Будапештского меморандума перед США и Великобританией как перед гарантами договора».

Он так же считает, что апелляция к Будапештскому меморандуму и тезисы о последствиях игнорирования этого договора могут быть озвучены украинским президентом с трибуны Генассамблеи ООН.

Напомним, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступит на 74-й сессии ГА ООН.