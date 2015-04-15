Советник Путина и сотрудники ФСБ были в Киеве во время расстрела Майдана - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по предупреждению и противодействию коррупции сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Я четко могу подтвердить, что в те дни, когда чрезвычайно острые были действия против Майдана, заезжал (в Украину) гражданин Сурков, а также высокопоставленные офицеры ФСБ", - сказал Наливайченко.

Он также подтвердил ранее озвученную Генеральной прокуратурой информацию, что расстрелами на Майдане руководил экс-президент Виктор Янукович.

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"Генеральный прокурор имеет полную информацию, но имеющиеся у нас материалы подтверждают вывод, о котором говорит прокурор", - отметил Наливайченко.

Председатель СБУ также сообщил депутатам, что гражданин Российской Федерации Сурков 20-21 февраля прошлого года не только находился в Киеве, но и проживал совместно с бывшим главой СБУ Александром Якименко на одном из объектов СБУ, посещал Администрацию президента, пользовался специальной связью .

Наливайченко отметил, что нет никакой официальной информации ни по дипломатическим, ни по правительственным каналам, чтобы Суркова официально приглашали в Украину.

В контексте этого, Наливайченко отметил, что в ходе расследования преступлений против активистов Майдана, надо расследовать не только причастность к этому украинских чиновников, но и чиновников из Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, 27 февраля председатель СБУ Наливайченко заявил, что спецслужба начала расследование о причастности Суркова к дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

Он отметил, что СБУ совместно с Генпрокуратурой изучила все имеющиеся материалы о приезде в Украину Суркова и трех генералов ФСБ РФ в декабре 2013 года и январе 2014 года.

"Сегодня мы говорим, что в январе прошлого года группа российских генералов работала в Службе безопасности и встречалась с высшим руководством нашего государства ... Все группы координировались именно гражданином РФ 1964 г.р. (Сурковым) ", - сказал Наливайченко.