СБУ начала расследование относительно причастности Суркова к дестабилизации ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Советник президента России Владислав Сурков (в последнее время фамилию такую он носит) 1964 г.р., гражданин РФ - мы действительно серьезно расследуем всех представителей, а, по нашему убеждению, они являются составляющими военно-политического вмешательства в жизнь нашего государства с целью свержения государственного строя нашей страны”, - сказал Наливайченко.

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Он отметил, что СБУ вместе с Генпрокуратурой изучила все имеющиеся материалы относительно приезда Суркова в Украину в прошлом году, а также приезда с ним трех генералов ФСБ Российской Федерации.

По словам Наливайченко, эти лица приезжали в Украину в декабре 2013 года и январе 2014 года. Как отметил председатель СБУ, в частности МИД РФ подтверждало украинской стороне прибытие в прошлом году одного из генералов ФСБ по фамилии Беседов.

“На сегодня мы говорим, что в январе прошлого года группа российских генералов работала в Службе безопасности и встречалась с высшим руководством нашего государства... Все группы координировались именно гражданином РФ 1964 г.р. (Сурковым - УНИАН)”, - отметил Наливайченко.

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Он добавил, что на сегодня советник президента России не прекращает военно-политического вмешательства в ситуацию в Украине.

В частности, журналистам было продемонстрировано перехваченную инструкцию, в которой даются указания руководителям так называемых “ДНР” и “ЛНР”, как действовать. Демонстрируя запись, Наливайченко подчеркнул, что в ней полностью, как и в оригинале, сохранен шрифт и орфографию.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни заявил об имеющихся показания бойцов «Альфы» относительно причастности к массовым убийствам на Майдане в феврале прошлого года помощника президента России Суркова, который руководил организацией снайперских групп иностранцев.