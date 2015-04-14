"Нормандская четверка" призвала прекратить боевые действия и отвести тяжелое вооружение. Заявление

Об этом говорится в согласованном после переговоров в Берлине "Нормандской четверкой" заявлении, которое во вторник, 14 апреля, опубликовано на сайте МИД Германии, пишет Гордон.

"Мы призываем к отводу минометов и тяжелых вооружений калибром менее 100 мм, а также всех типов танков. Мы призываем трехстороннюю контактную группу в координации со специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ согласовать соответствующий график", – сказано в заявлении.

Вместе с тем, участники встречи в Берлине отметили, что ситуация на Донбассе остается напряженной из-за многочисленных нарушений.

"В частности, мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность вспышкой боев в последние выходные, включая использование тяжелых вооружений в районе Широкино и донецкого аэропорта", – сказано в документе.

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Главы МИД "Нормандской четверки" призвали все стороны прекратить боевые действия и продемонстрировать приверженность полной реализации прекращения огня и отводу тяжелых вооружений. Дипломаты также высказали поддержку СММ ОБСЕ и призвали все стороны сотрудничать с наблюдателями.

Также главы МИД нормандской четверки призвали стороны конфликта на Донбассе как можно скорее назначить своих представителей в рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Украине.

"Мы призываем участников срочно завершить формирование рабочих групп в рамках трехсторонней контактной группы как можно скорее", – сказано в заявлении.

Дипломаты заявили, что они согласны с темы, чтобы функционирование четырех рабочих групп – по безопасности, политическому процессу, гуманитарным вопросам, экономическим делам и реабилитации – началось в кратчайшие сроки.

По их мнению, немедленное назначение сторонами участников в рабочие группы обеспечит быстрое начало их деятельности.

Вместе с тем главы МИД поручили своим заместителям и политическим директорам продолжить следить за выполнением Минских соглашений с акцентом на быстрый запуск деятельности рабочих групп, а также на улучшение ситуации с безопасностью.

Переговоры в Берлине начались около 21.00 13 апреля и продолжались почти пять часов. Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал их "очень жесткими".

15 февраля на Донбассе всеми сторонами конфликта было объявлено перемирие, но достичь полного прекращения огня не удалось. В частности, за это время боевикам удалось захватить город Дебальцево Донецкой области. В последние дни ситуация на востоке обострилась. Так, за 12 апреля только в районе Донецка ОБСЕ зафиксировала более 1,1 тыс. взрывов.

В марте стороны конфликта завершили отвод артиллерийских систем от линии соприкосновения.