Турчинов рассматривает членство в НАТО как единственную гарантию защиты суверенитета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время презентации стратегии национальной безопасности Украины до 2020 года.

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«Разделяя общие с Европейским Союзом и НАТО ценности, Украина рассматривает европейскую и евроатлантическую интеграции как приоритетное направление своей внешней и внутренней политики. Мы видим в членстве в НАТО единственную надежную внешнюю гарантию государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул Турчинов.