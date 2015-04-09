Турчинов рассматривает членство в НАТО как единственную гарантию защиты суверенитета
15:18, 09 апреля 2015Политика
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Украина рассматривает членство в НАТО как единственную гарантию защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
Александр Турчинов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время презентации стратегии национальной безопасности Украины до 2020 года.
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«Разделяя общие с Европейским Союзом и НАТО ценности, Украина рассматривает европейскую и евроатлантическую интеграции как приоритетное направление своей внешней и внутренней политики. Мы видим в членстве в НАТО единственную надежную внешнюю гарантию государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул Турчинов.
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