Турчинов назвал мародерством коррупцию во время войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил сегодня в Киеве на расширенном заседании Коллегии Министерства внутренних дел Украины относительно мероприятий по противодействию коррупции с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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“Коррупция во время войны - это настоящее мародерство. Мародерство по отношению к тем, кто воюет, кто отдает последнюю копейку на защиту”, - сказал Турчинов.

При этом он подчеркнул, что ответственность за коррупционные проявления необходимо повышать, внося изменения в действующее законодательство.

Вместе с тем Турчинов высказал личное мнение относительно привлечения к ответственности коррупционеров.

«Перед тем как привлечь их к ответственности, я бы отправил их на фронт, чтобы они прошли через строй защитников, чтобы встретились с семьями погибших, и если останутся живыми - тогда отправлять на исправительные работы», - сказал секретарь СНБО.

По словам Турчинова, в течение десятилетий коррупционные схемы передавались от одного руководителя государства в наследство другому, а борьба с коррупцией была показушной.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине до сих пор применяются старые коррупционные схемы, в частности при закупке ресурсов, покупаются должности, «крышуется» криминальный бизнес.

“Я убежден, что реформирование, которое началось в МВД, сделало первые шаги от теории к практике”, - сказал Турчинов.

Он добавил, что у власти есть все механизмы, все средства, чтобы остановить коррупционера, какую бы должность он не занимал.

“Никакая причастность к какой-либо политической партии, общественному движению, красивые слова не защитят от наказания”, - заверил Турчинов.