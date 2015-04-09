В Ивано-Франковске начальнику областного управления юстиции провели "экскурсию" в мусорном баке (видео)

Сегодня в Ивано-Франковске молодые люди в камуфляже с нашивками "Правого сектора" бросили в мусорный бак начальника областного управления юстиции Василия Кавацюка и устроили ему "экскурсию" по городу.

Как передает корреспондент местного издания "Фіртка", все началось с того, что Кавацюк отказался выйти на улицу к активистам, поэтому парни вынесли чиновника из кабинета на руках и бросили в мусорный контейнер.

Под крики "Чемодан-Вокзал-Россия" и "Позор" его в мусорном баке повезли к ЖД вокзалу. Возле входа железнодорожного вокзала у мужчины требовали написать заявление на отставку, а после отказа облили зеленкой. Позже Квацюка забросали яйцами и снова заставили уволиться, во второй раз услышав отказ.

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Отмечается, что его обвинили в регистрации на Прикарпатье "Оппозиционного блока", родственных связях с регионалом Богданом Гдичинским и требовали написать заявление на увольнение.

По словам лидера Правого сектора области Василия Абрамива, поступок руководителя управления юстиции Прикарпатья Василия Кавацюка, который зарегистрировал организацию "Оппозиционного блока" на Ивано-Франковщине, является ничем иным как неуважением к людям, которые погибли на Майдане и в АТО, сообщает Фіртка.

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«Через это чиновники просто перешагнули. Это надругательство над ребятами. Мы считаем, что это антиукраинская, антинародная сила. Такие личности, которые голосовали за законы 16 января ни в коем случае не имеют права быть допущенными к власти», - заявил Абрамив.