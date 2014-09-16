Нардепа Журавского бросили в мусорный бак под стенами ВР (видео)
14:35, 16 сентября 2014Политика
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Депутата Виталия Журавского запихнули в мусорник под Верховной Радой.
Журавского запихнули в мусорник
Возмущенная толпа поймала и бросила в мусорный бак народного депутата Журавского. Люди не давали Журавскому вылезти из бака и обвиняли в том, что "из-за таких, как он, погибают их братья и друзья".
Депутат держался спокойно и не выпускал из рук свой дипломат.
Журавский известен как автор скандального проекта Закона о клевете, который вызвал волну протестов среди журналистов. По результатам ежегодного исследования Института массовой информации и Независимого медиа-профсоюза попал в десятку крупнейших врагов украинской прессы в 2012-2013 годах.
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