Нардепа Журавского бросили в мусорный бак под стенами ВР (видео)

Возмущенная толпа поймала и бросила в мусорный бак народного депутата Журавского. Люди не давали Журавскому вылезти из бака и обвиняли в том, что "из-за таких, как он, погибают их братья и друзья".

Депутат держался спокойно и не выпускал из рук свой дипломат.

Журавский известен как автор скандального проекта Закона о клевете, который вызвал волну протестов среди журналистов. По результатам ежегодного исследования Института массовой информации и Независимого медиа-профсоюза попал в десятку крупнейших врагов украинской прессы в 2012-2013 годах.

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