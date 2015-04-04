Сиренко уволен с должности начальника ГАИ

Анатолий Сиренко уволен с должности начальника департамента Государственной автоинспекции МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на выездном заседании правительства в Киеве в Национальной академии внутренних дел сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Генерал Сиренко подал мне соответствующий рапорт. Понимая, что он несет полную ответственность за ситуацию в ГАИ, я рапорт подписал. Исполняющим обязанности начальника ГАИ Украины назначен полковник Александр Ершов”, - сказал Аваков.

Он также напомнил о коррупционных схемах, которые в последние дни были выявлены в системе ГАИ.

Также министр выразил надежду, что из-за реформирования системы органов внутренних дел будет ликвидирована система МРЭО. “МРЭО не будет надеюсь уже до конца этого года”, - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, МВД 2 апреля провело ряд обысков и задержаний в рамках пресечения преступных схем, выявленных в столичном управлении Госавтоинспекции.

По словам Авакова, пресеченные махинации милиционеров-гаишнков базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО (Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе) при оформлении автомобилей.

Задержан начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы ГАИ МВД Украины в Киеве - подполковник милиции Николай Жебель.

Начальник ГАИ Киева полковник милиции Николай Макаренко, подозреваемый, как организатор преступной группы, несанкционировано покинул территорию Украины в направлении Беларуси. Он разыскивается для дачи пояснений.

Как отметил Аваков, проводится робота с рядом других фигурантов изобличенной преступной схемы - как среди гражданских лиц, так и среди милиционеров.

Он сообщил, что указанные лица подозреваются в вымогательстве ежемесячной денежной выплаты от сотрудников центров предоставления услуг, связанных с использованием автотранспорта, подчиненных Главному управлению МВД Украины в Киеве.

Министр подчеркнул, что осуществлялась монопольная реализация бланков справок-счетов МРЭО, "в том числе через ТОВ "Иннавто", связанной с Жебелем. Только через эту компанию Жебель получал незаконного дохода более 600 тыс. грн в месяц, наживаясь только на одном бланке 720 грн".

По информации Авакова, по результатам проведенных обысков в компании "Иннавто", у Макаренко и Жебеля выявлены и изъяты доказательства преступных коррупционных схем: документы-схемы получения средств от подчиненных, денежные средства, оперативно проведенные по всей преступной цепочке.