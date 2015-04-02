Аваков: разоблачена преступная группа во главе с начальником ГАИ Киева, он сбежал

Министерство внутренних дел провело ряд обысков и задержаний в рамках пресечения преступных схем, выявленных в столичном управлении Госавтоиспекции.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook.

"Служба внутренней безопасности МВД совместно с прокуратурой Киева провели сегодня ряд обысков и задержаний в рамках пресечения ряда преступных схем, выявленных в ГАИ Киева", - написал Аваков.

По словам Аваковым, пресеченные махинации милиционеров-гаишнков базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО (Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе) при оформлении автомобилей.

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В частности, министр отметил, что задержан начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы ГАИ МВД Украины в Киеве - подполковник милиции Жебель Николай Вадимович.

Кроме того, сказано, что "начальник ГАИ Киева полковник милиции Макаренко Николай Николаевич, подозреваемый, как организатор преступной группы - несанкционированно покинул территорию страны в направлении Беларуси. Разыскивается для дачи пояснений и принятии решений".

Аваков утверждает, что также проводится работа с рядом других фигурантов изобличенной преступной схемы - как среди гражданских лиц, так и среди милиционеров.

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При этом, он сообщил, что указанные лица подозреваются в вымогательстве ежемесячной денежной выплаты от сотрудников центров предоставления услуг, связанных с использованием автотранспорта, подчиненных Главному управлению МВД Украины в Киеве.

Кроме того, министр подчеркнул, что осуществлялась монопольная реализация бланков справок-счетов МРЭО. "В том числе через ТОВ "Иннавто", связанной с Н.Жебелем. Только через эту компанию Жебель получал незаконного дохода более 600 тыс. грн в месяц, наживаясь только на одном бланке 720 грн", - сообщил министр.

В связи с этим он сообщил, что по результатам проведенных обысков в компании "Иннавто", у Макаренко и Жебеля выявлены и изъяты доказательства преступных коррупционных схем: документы-схемы получения средств от подчиненных, денежные средства, оперативно проведенные по всей преступной цепочке.