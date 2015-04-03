День деклараций: лидер крупнейшей фракции ВР оказался самым бедным, главы наименьших - самые богатые

УНИАН собрал данные обнародованных деклараций глав депутатских групп и фракций.

Согласно им, самым бедным является лидер крупнейшей фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко, который живет фактически на прожиточный минимум, а самым богатым - сопредседатель одной из самых малочисленных групп "Возрождение" Виталий Хомутынник, который задекларировал более 293 миллиона гривен дохода.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко задекларировал 20 тыс. 138 грн доходов за 2014 год, тогда как его семья - более 1,3 млн грн.

В сведениях об имуществе, находящемся в собственности, в аренде или на ином праве пользования декларанта, и расходах декларанта на приобретение такого имущества или пользования им указывается квартира площадью 27,5 кв. м. В то же время, в перечне имущества, находящегося в собственности, в аренде или в другом праве пользования членов семьи Луценко, указаны земельные участки площадью 0,075 га, жилые дома - 203,9 кв. м, квартиры - 186,9 кв. м, а также другое недвижимое имущество площадью 316,8 кв. м.

В декларации указаны транспортные средства, находящиеся в собственности, в аренде или на ином праве пользования, и расходы на их приобретение (пользование) - Toyota Camry (аренда) 2012 года выпуска.

В сведениях в отношении транспортных средств, находящихся в собственности, в аренде или на ином праве пользования членов семьи декларанта, Луценко указал Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GL - 550 2013 года выпуска.

Читайте такжеНБУ опубликовал декларации о доходах руководства - Гонтарева заработала 26 миллионовСреди сведений о вкладах в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности Луценко, и расходах на приобретение таких активов указан 110 тыс. 153 грн 32 коп.

Также указаны соответствующие данные относительно членов семьи Луценко: сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях - 3 млн 037 тыс. 748 грн 78 коп., размер взносов в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации - 3 млн 665 тыс. 998 грн.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко задекларировала 592 тыс. 933 грн доходов за 2014 год.

Соответствующую информацию о членах семьи не указано.

В сведениях об имуществе Тимошенко, которое находится в собственности, в аренде или на ином праве пользования, и расходы на приобретение такого имущества, или пользования им, указывается жилой дом площадью 588 кв. м. Отмечается, что сумма расходов на аренду или на другое право пользования составляет 200 тыс. грн.

В собственности, в аренде или в другом праве пользования членов семьи Тимошенко - дом площадью 588 кв. м.

Тимошенко не указала транспортных средств, которые принадлежали бы ей. Однако в декларации отмечается, что в собственности, в аренде или на другом праве пользования членов его семьи есть ГАЗ-14 "Чайка", 4250 куб. см, 1983 года выпуска, а также Mercedes Benz GL-350 cdi, 2987 куб. см, 2014 года выпуска.

Вклады в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности Тимошенко, а также расходы на приобретение таких активов - 485 тыс. 971 грн.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 1 млн 014 тыс. 285 грн 6 копеек доходов за 2014 год.

В сведениях об имуществе, находящемся в собственности, в аренде или на ином праве пользования Ляшко, и расходах на приобретение такого имущества, или пользования им, указываются земельные участки площадью 1,26 га, квартиры - 95,5 кв. м и 367,2 кв. м, гаражи - 127,5 кв. м, а также иное недвижимое имущество - 182,8 кв. м.

Среди имущества, находящегося в собственности, в аренде или в другом праве пользования членов семьи Ляшко - квартира площадью 20,5 кв. м (1/4 квартиры).

Читайте такжеГлава «Нафтогаза» Коболев подсчитал свои доходы - за год заработал 770 тысяч гривенВ декларации указаны также транспортные средства, находящиеся в собственности, в аренде или на ином праве пользования Ляшко - «Тойота Прадо», 4 тыс. куб. см, 2004 года выпуска, «Мерседес Бенц», 5,5 тыс. куб. см, 2006 года выпуска.

В собственности, в аренде или на ином праве пользования членов семьи Ляшко указал «Мазду СХ-5», 2,2 тыс. куб. см, 2014 года выпуска.

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко задекларировал 160 тыс. 724 грн доходов за 2014 год.

В то же время доход семьи Бойко составил 8 млн 509 тыс. 476 грн. Из них 666 тыс. 358 грн - заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, 3 млн 540 тыс. 047 грн. - дивиденды, проценты, 4 млн 303 тыс. 071 грн - другие виды доходов. Кроме того, указываются полученные членами семьи Бойко 808 тыс. 696 грн из Российской Федерации.

В ведомостях о недвижимом имуществе сообщается о земельных участках - 1952 кв. м и 600 кв. м, дом - 30 кв. м, квартира - 113 кв. м и гараж - 20 кв.м.

В то же время в собственности членов семьи Бойко - земельные участки - 17210 кв. м и 21500 кв. м, жилой дом - 444,8 кв. м, квартиры - 226 кв. м и 220,3 кв. м, а также гаражи - 19,2 кв. м и 15,4 кв.м.

В отношении транспортных средств, находящихся в собственности, в аренде или на ином праве пользования Бойко, указаны ВАЗ 2101 1978-го года выпуска и Мерседес GL 2006-го года выпуска. Кроме того, у семьи Бойко является Volkswagen Toireg 2014-го года выпуска.

В декларации указаны также вклады в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности Бойко, и расходы на приобретение таких активов. Так, сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях - 858 тыс. 496 грн, вложенных в отчетном году - 160 тыс. 724 грн.

На счетах членов семьи депутата в банках и других финансовых учреждениях - 27 млн 641 тыс. 854 грн, в том числе за рубежом - 1 млн 460 тыс. 542 грн. Номинальная стоимость ценных бумаг - 8 тыс. 872 грн, размер взносов в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации - 270 тыс. 500 грн.

Глава депутатской группы "Воля народа" Игорь Еремеев задекларировал 24 млн 275 тыс. 080 грн доходов за 2014 год.

В собственности Еремеева земельные участки площадью 20 тыс. кв. м и 132 тыс. 015 кв. м, квартира площадью 323,40 кв. м, садовый (дачный) дом, на аренду или на другое право пользования которым тратится 95 тыс. грн, а также гараж - 29,3 кв. м.

В собственности, аренде или другом праве пользования членов его семьи - квартиры площадью 199 кв. м и 60 кв. м.

В собственности, аренде и т. п Еремеева в декларации указано Mercedes-Benz S500L 2007 года выпуска, на аренду или на другое право пользования которым расходуется 74 тыс. 744 грн, Mercedes-Benz S500 2014 года, на который тратится 77 тыс. 982 грн, а также Land Rover Range Rover 5.0 S/C 2013 года. Также он владеет катером Bombardier Challenger 180 2007 года.

У членов семьи Еремеева является Porsche Cayenne Turbo 2010 года выпуска.

Сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник задекларировал 293 млн 866 тыс. 729 грн доходов за 2014 год.

Доходы семьи Хомутынника составили 3 млн 707 тыс. 989 грн. Это 1 млн 113 тыс. 776 грн дивидендов и процентов, 10 тыс. 600 грн страховых выплат, возмещений, выкупных сумм и пенсионный выплат, 35 тыс. грн - доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества, 2 млн 548 тыс. 613 грн - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Указываются также полученные из источников за пределами Украины членами семьи Хомутынника 20 тыс. 038 евро или 358 тыс. 583 грн (из Австрии).

В ведомостях о недвижимом имуществе Хомутынник отметил земельные участки - 7060 кв. м и 1200 кв. м, жилые дома - 448,9 кв. м и 357,3 кв. м, а также гаражи 16 кв. м, другое недвижимое имущество -1624 кв. м (аренда). В собственности его семьи указываются жилые дома - 148,4 кв. м и квартиры - 159,1 кв. м.

В собственности, аренде или на другом праве пользования Хомутынник указал Mercedes-Benz S class 2006 года выпуска и Toyota Tundra 2013 года. У семьи Хомутынника - Lexus LX 2008 года.

Другой сопредседатель группы Валерий Писаренко задекларировал 7 млн 641 тыс. 933 грн дохода за 2014 год, декларация третьего сопредседателя Виктора Бондаря на сайте Рады отсутствует.

Декларация лидера фракции "Самопомощь" Олега Березюка на сайте Рады отсутствует.

Декларация первого заместителя председателя фракции "Народный фронт" Андрея Тетерева на сайте Рады отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января стартовала кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2014 году. Для чиновников высшего ранга подача декларации о доходах является обязательной процедурой. Срок ее проведения - с 1 января по 1 апреля каждого года.