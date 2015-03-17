За год Запад так и не наказал Путина за оккупацию Крыма - Bloomberg

Об этом пишет обозреватель Леонид Бершидский на страницах Bloomberg.

Он добавляет, что изменение порядка на континенте хорошо иллюстрирует то, как президент Владимир Путин рассказывает об оккупации украинского Крыма. В марте 2014 года он хоть и "царским тоном", но достаточно осторожно рассказывал об истории и присоединении полуострова к России.

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А в минувшее воскресенье в фильме "Крым. Путь на Родину", его рассказ был совсем другим, передает ZN.

"Я отдал поручение и приказал министерству обороны, что уж скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников", - говорил Путин в кадре.

По мнению автора, российский президент изменил свой рассказ о захвате украинского полуострова потому, что за целый год Запад так и не наказал его за международный нарушения правил. Хотя заявления ЕС и США были безапелляционными и жесткими.

"Введены экономические санкции нанесли недостаточный дискомфорт друзьям Путина. Сам Путин продолжил вторжение в Украину, якобы осознавая, что западные лидеры и пальцем не пошевелят, чтобы остановить его", - говорится в статье.

Бершидский считает, что после Майдана в Киеве у украинских и западных лидеров была возможность договориться с Россией о том, что в Крыму по крайней мере останется военная база, а также гарантировать Москве участие в переговорах по ассоциации Украины с ЕС. Но этот момент был упущен.

"Путин сделал агрессивные шаги, которые по его мнению должны были защитить интересы его страны. Запад на это не отреагировал решительно, и Путин стал откровенным и бесцеремонным врагом. А санкции и падение цен на нефть недостаточно ослабили его, чтобы он захотел отступить", - пишет автор, добавляя, что именно поэтому президент России считает своей заслугой аннексию Крыма и решается открыто заявлять о своей роли в этом процессе.

Журналистка Елена Риковцева в своей статье для Радио Свобода пришла к выводу, что российским спецслужбам по существу пришлось ловить Януковича на территории востока Украины для его дальнейшей изоляции, чтобы он не помешал Путину осуществить план аннексии Крыма. В это же время, Минюст тоже проводит экспертизу высказываний Путина об аннексии Крыма.