Путин в апреле-мае может перейти к полномасштабной войне против Украины - Луценко

Об этом в эфире "Свободы слова" в понедельник, 16 марта, сказал народный депутат, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, пишет Обозреватель.

Поэтому Луценко подчеркнул необходимость усиления обороноспособности украинской армии. По словам политика, угроза полномасштабной войны действительно существует.

"Угроз в Украине намного больше, чем угроза из этой серой зоны (зоны АТО - ред.)", - сказал Луценко.

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"Мы имеем угрозу полномасштабного военного конфликта, который может начаться в конце апреля-мая со стороны Российской Федерации. Данные разведки и аналитические записки свидетельствуют о большой концентрации бронетанковых войск, их вторых-третьих эшелонов, активизации разведки... Это может свидетельствовать о том, что Путин, не осуществив план А, - отделение русскоязычной части населения, а также план Б - организации бунта в столице Украины, может перейти к плану В - полномасштабной войне", - подчеркнул он.