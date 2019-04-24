В США осудили указ РФ о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе

Американские дипломаты назвали решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе дестабилизирующим и абсурдным.

В Соединенных Штатах Америки осудили дестабилизирующий указ Президента Российской Федерации о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter.

"Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России о российских паспортах для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнули американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.