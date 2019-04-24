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Путин упростил получение российского гражданства для жителей "ЛДНР"

15:12, 24 апреля 2019
Война
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Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями "ЛДНР" / фото УНИАН

Соответствующий указ опубликован на сайте российского президента.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч.8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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В тексте указа отмечается, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее российские издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине Путин может подписать указ, наделяющий жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

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Теги: #ДНР#Россия#ЛНР#Путин#паспорт