Путин упростил получение российского гражданства для жителей "ЛДНР"

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Соответствующий указ опубликован на сайте российского президента.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч.8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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В тексте указа отмечается, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее российские издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине Путин может подписать указ, наделяющий жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке.