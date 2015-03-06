Время затянутых поясов

Так как на повестке дня украинского парламента стоит выделение Международным валютным фондом судьбоносного транша, который будет направлен на поддержание валютных резервов НБУ, а также на погашение внешних долгов, на текущей неделе депутаты проявили недюжинное рвение в принятии законов. Собравшись на внеочередное заседание, им удалось одним пакетом «дожать» законопроекты, которые являются залогом успешного получения денег от МВФ в десятых числах марта. От дефолта наша страна, возможно и спасена. Но, большой вопрос, какой ценой?

Одним из наиболее резонансных, несомненно, стал закон о пенсионной реформе. Правда, «реформа» в данном случае выглядит как прикрытие поэтапного повышения на 5 лет льготного пенсионного возраста, а также увеличения страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет. Вместе с тем, сократятся и доходы работающих пенсионеров, на 15% от того уровня, что они получали ранее. Помимо этого, уже с 1 июля будут упразднены выплаты работающим депутатам, прокурорам, судьям, достигшим пенсионного возраста.

Эти решения уже вызвали немало критики, хотя страхи во многом преувеличены. Например, выплаты работающим пенсионерам сокращаются только на период до 1 января 2016 года. Зато, как уверяют в Кабмине, все эти шаги позволят сократить дефицит Пенсионного фонда на несколько миллиардов. Однако, дотирование ПФ, который, в любом случае, останется «черной дырой», за счет карманов населения, явно не лучший вариант. Поэтому, рано или поздно, Кабмину придется вернуться к реальному, а не мнимому реформированию пенсионной системы.

Еще один сомнительный документ – изменения в госбюджете на текущий год. Мало того, что соответствующий законопроект дорабатывали очень спешно, так вместо ожидаемого секвестра парламент, напротив, увеличил на 4,6% доходы и на 6,6% - издержки. Помимо этого, пересмотрен с 1,18 млрд гривен до 1,4 млрд гривен предельный уровень госдолга. Все это говорит лишь о том, что граждан и бизнес продолжат давить, а для дотаций и прочих социальных выплат (именно из-за них и увеличилась расходная база) проводить скрытую эмиссию. Иначе откуда брать 12,5 млрд гривен на увеличение расходов по субсидиям для населения, и также дополнительные полмиллиарда на помощь гражданам, мигрировавших с востока страны.

Причем, пересмотр основных макропоказателей в сторону ухудшения явное свидетельство тому, что «печатный станок» будет работать: ВВП в 2015 году упадет на 5,5% при инфляции в 26,5%.

Вместе с бюджетом депутаты проголосовали и за изменения в бюджетный кодекс, приняв его за основу и в целом. Ключевое новшество – более широкие полномочия местных органов власти по управлению расходами. Например, возможность осуществлять из бюджетов сел, поселков и городов отчисления на содержание учреждений социально-культурной сферы за счет трансфертов из местного бюджета. Еще одна норма касается перераспределения субвенций в сфере образования и медобеспечения.

Тем не менее, к депутатам остается один важный вопрос: насколько прозрачным будет управление бюджетными средствами? И кто будет их контролировать? Ведь опыт доказывает, что децентрализация грозит еще большими коррупционными проявлениями на местах.

Не обошли вниманием вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом в целом и «Нафтогазом» - в частности. Ведь одно из ключевых требований МВФ – уже к апрелю 2017 года выведение «Нафтогаза» на безубыточность.

Для этого НАКу парламент дал больше прав по борьбе с должниками, как предприятиями, так и потребителями. Вплоть до ограничения поставок газа конкретным пользователям. А объем задолженности и количество неплательщиков за газ явно увеличится, поскольку его стоимость для потребителей вырастет в разы. Минимальная цена за 1 кубометр газа для населения с 1 апреля 2015 года составит 3,6 гривен (сегодня цена – 1,1 гривен/1 куб). Предприятия же будут платить не 1,31 гривен/1 кубометр, а почти 3 гривны.

По идее, эти меры должны сократить дефицит «Нафтогаза», на покрытие которого из госбюджета 2014 года было потрачено свыше 110 млрд гривен. Но проблема в том, что требование МВФ, фактически, создает замкнутый круг: в правительстве уже признали, что количество неплательщиков из-за резкого повышения тарифов за коммунальные услуги увеличится, и значительно. Значит, дотирование из бюджета неизбежно. А где дотации – там неизбежный рост бюджетного дефицита, поэтому вывести «Нафтогаз» на прибыльность за такой короткий срок с большой вероятностью окажется непосильной задачей.

Еще одним важным блоком стал финансовый сектор. В первую очередь, усиление ответственности собственников банков. Речь идет о том, что связанные с банком лица (его руководство, крупнейшие собственники) будут отвечать согласно Уголовному кодексу ограничением свободы вплоть до 5 лет за действия, которые довели финучреждение до банкротства либо привели к ущербу, нанесенному госбюджету на сумму свыше 170 тыс грн.

Фактически, эта инициатива перекликается с общепринятыми правилами и канонами ведения бизнеса в Европе. Но, опять-таки, не будем забывать, сколь несовершенна существующая в Украине система надзора за банковским сектором, а также необъективно правосудие. Поэтому, это скорее, росчерк в угоду МВФ, нежели норма, которая будет эффективно работать.

В то же время, можно поприветствовать решение парламента, которое касается общей дерегуляции бизнеса. Так, количество лицензируемых видов деятельности сокращено вдвое. Однако пока что особых иллюзий питать не стоит. Поскольку дерегуляция – процесс комплексный, который неразрывно связан с сокращением бюрократических процедур, с которыми сталкивается бизнес (как минимум, речь о внедрении т.н. «единого окна», речь о котором ведется уже не первый год), а также с реформированием налоговой системы, одной из наиболее обременительных и запутанных в мире.

Соблюдение договоренностей с МВФ сегодня – жизненно важно. Однако, проблема в том, что требования фонда, которые являются залогом получения кредита, также приводят к еще большему давлению на экономику. В итоге, механизм взаимоотношений с МВФ работает по принципу «долги ради будущих долгов». И то, что сегодня для нашей страны, спасение, завтра может стать еще более губительным. Тем более что платить за кредитные средства придется бизнесу и гражданам из своего кармана.

Ульянова Наталья, директор Департамента международного налогового планирования ЮФ «ICF Legal Service»