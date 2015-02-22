Порошенко показал иностранным лидерам захваченную на Донбассе военную технику РФ (фото)

Президент Украины Петр Порошенко показал лидерам иностранных государств захваченную на Донбассе российскую военную технику.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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«Признаки российской агрессии против Украины», - написал Цеголко, разместив фото с Михайловской площади, где Порошенко показывал иностранным лидерам российскую военную технику.

Ознаки російської агресії проти України pic.twitter.com/DAIB0Z5wDN — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 22, 201

Лідери європейських держав оглядають підбиту російську техніку після вторгнення до України. pic.twitter.com/s0VhBxVqUf — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 22, 2015

Вместе с тем, как проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко прокомментировал гостям некоторые «экспонаты», в частности, артиллерийские установки «Град», из которых боевики обстреливали мирные города и села, обломки ракетной системы «Смерч», из которой был обстрелян город Краматорск, в результате чего погибли 17 человек и свыше 60 были ранены.

Президент показал захваченные украинскими военными гранатометы, которые не производятся на территории Украины, бронированную технику, танк российского производства, остатки автомашин гражданского населения, полнностью уничтоженных огнем под Мариуполем.

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Порошенко также продемонстрировал беспилотные летательные аппараты производства Российской Федерации. Глава государства обратил внимание присутствующих на то, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые наблюдают за соблюдением режима прекращение огня на Донбассе, не имеют возможности использовать беспилотники, поскольку боевики, российские военные этому всячески препятствуют.

«Вместо этого, украинские военнослужащие зафиксировали деятельность около 120 вражеских беспилотников», - сообщил Порошенко.

Президент пообщался с людьми, которые пришли на Михайловскую площадь.