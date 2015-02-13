Депутаты разошлись отдыхать до марта

Об этом, закрывая пленарное заседание в пятницу, сообщил вице-спикер Андрей Парубий, сообщает «Украинская правда».

Депутаты будут работать эти две недели в комитетах и в округах.

Соответствующее решение Рада приняла еще две недели назад, когда решила работать две недели подряд в пленарном режиме: с третьего по тринадцатое февраля.

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При этом, правительство обещало до 15 февраля подать в парламент проект изменений в государственный бюджет, но произойдет ли это, если депутаты разъедутся из Киева, не понятно.