СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру-националисту Михайлову

Об этом на брифинге 12 февраля сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, пишет Телекритика.

По его словам, Нацсовет обратился к СБУ относительно выступления Александра Михайлова перед боевиками в оккупированном Луганске. СБУ приняла это обращение.

По мнению СБУ, российский актер Александр Михайлов, используя СМИ, неоднократно выражал поддержку боевикам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что угрожает национальной безопасности Украины, сообщил Юрий Артеменко. Именно поэтому спецслужба решила запретить ему въезд в Украину сроком на пять лет.

Читайте такжеСБУ объявила в розыск ПореченковаНапомним, российский актер Александр Михайлов, известный по фильму «Любовь и голуби»,выступил с открытой поддержкой террористов и заявил, что приезжал 29 декабря в оккупированный Луганск «по зову души». Во время визита он провел творческий вечер в Луганской филармонии.

Также он известен участием в акциях российских праворадикалов.