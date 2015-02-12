Сергеев: Совет безопасности ООН должен быть немедленно реформирован
00:16, 12 февраля 2015Политика
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Глава Представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев вновь подчеркнул, что Совет безопасности ООН должен быть немедленно реформирован.
Сергеев вновь подчеркнул, что Совет безопасности ООН должен быть немедленно реформирована / unmultimedia.org
Об этом он написал в своем Twitter.
”Межправительственный форум по реформе СБ ООН. Наша позиция - Украина является примером потери ООН своей дееспособности. Совет Безопасности должен быть немедленно реформирован”, - отметил Сергеев.
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Напомним, в Совбезе ООН все решения принимаются консенсусом, однако, после начала в 2014 году агрессии со стороны России против Украины работа этого органа оказалась заблокированной, потому что РФ ветировала все решения относительно украинского конфликта.
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