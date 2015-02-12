Сергеев: Совет безопасности ООН должен быть немедленно реформирован

Об этом он написал в своем Twitter.

”Межправительственный форум по реформе СБ ООН. Наша позиция - Украина является примером потери ООН своей дееспособности. Совет Безопасности должен быть немедленно реформирован”, - отметил Сергеев.

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Напомним, в Совбезе ООН все решения принимаются консенсусом, однако, после начала в 2014 году агрессии со стороны России против Украины работа этого органа оказалась заблокированной, потому что РФ ветировала все решения относительно украинского конфликта.