СБУ обнародовала запись разговора боевиков о подготовке теракта в Мариуполе (аудио)

СБУ перехватила телефонный разговор боевиков / Скриншот

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"В разговоре боевик с т.н. ДНР на прозвище «Террорист» дает из Донецка команду на применение реактивных систем залпового огня против мирных жителей Мариуполя", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт, жертвами которого стали 30 человек.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе. Также МИД Украины заявил, что ответственность за теракт несет Россия.