МИД: Россия несет полную ответственность за жертвы в Мариуполе

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины относительно сегодняшнего обстрела террористами Мариуполя.

«24 января террористы осуществили очередное ужасное преступление против человечности. В результате обстрелов жилых районов Мариуполя погибло более 20 мирных жителей, более 80 ранены. По предварительным данным, обстрел осуществлен с использованием реактивных систем залпового огня «Град». Весь мир глубоко скорбит по каждому погибшему и выражает искренние соболезнования их родным и близким. Желаем раненым как можно быстрее выздороветь», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что это преступление будет всесторонне и объективно расследовано, а виновные в нем, вне всякого сомнения, понесут заслуженное наказание.

Украина призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ безотлагательно приобщиться к такому расследованию.

«Обстрел состоялся на фоне сделанных накануне главарем террористической группировки «ДНР» заявлений о готовности к последующим атакам украинских городов, а также значительной активизации перебрасывания регулярных подразделений российских вооруженных сил, оружия и тяжелой техники на территорию Донецкой и Луганской областей. Россия, которая продолжает поддерживать террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований на Донбассе и военнослужащие которой принимают непосредственное участие в боевых действиях против Украины, несет полную ответственность за невинные жертвы в Волновахе, Дебальцево, Донецке, Мариуполе и многих других городах и селах Украины. Ожидаем, что Россия, наконец, выполнит свои обязательства, повлияет на своих подопечных и прекратит их поддержку. Мы также требуем от России полного выполнения Минских договоренностей, включительно с немедленным выведением всех своих вооруженных подразделений с территории Украины, закрытием украинско-российской границы и установлением международного мониторинга», - заявляет МИД.

Читайте такжеЯценюк просит немедленно созвать Совет Безопасности ООН по МариуполюТакже МИД призывает международное сообщество осудить это и другие совершенные террористами преступления. Сегодня, как никогда, нужны решительные действия всего цивилизованного мира против как террористических организаций, так и против тех, кто их поддерживает, финансирует и прикрывает.