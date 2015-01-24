Число жертв теракта в Мариуполе растет: погибших уже 30 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

"В результате обстрела жилых кварталов Мариуполя в субботу утром со стороны территории, временно оккупированной так называемой ДНР, на месте погибли 23 человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко: Атака на Мариуполь - преступление, подсудное Гаагскому трибуналуВ больнице скончались еще семь человек, из них один ребенок. Еще 93 человека пострадали, в том числе 8 детей. 75 раненых в состоянии различной степени тяжести сейчас находятся в больницах.

Таким образом общее количество погибших в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя боевиками достигло 30 человек.