Число жертв теракта в Мариуполе растет: погибших уже 30 человек
18:49, 24 января 2015Общество
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Число погибших в результате теракта в Мариуполе достигло 30 человек.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.
"В результате обстрела жилых кварталов Мариуполя в субботу утром со стороны территории, временно оккупированной так называемой ДНР, на месте погибли 23 человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.
Читайте такжеПорошенко: Атака на Мариуполь - преступление, подсудное Гаагскому трибуналуВ больнице скончались еще семь человек, из них один ребенок. Еще 93 человека пострадали, в том числе 8 детей. 75 раненых в состоянии различной степени тяжести сейчас находятся в больницах.
Таким образом общее количество погибших в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя боевиками достигло 30 человек.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе. МИД Украины, в свою очередь, заявил, что ответственность за теракт несет Россия.
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