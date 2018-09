Путин боится демократической Украины – экс-посол США в России

МакФол надеется, что простые россияне отличаются от Путина.

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл МакФол заяваил о том, что президент РФ Владимир Путин боится демократической Украины и страны Запада должны сдержать его.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление Майкла МакФола на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы должны сдержать Россию Путина, который боится демократической Украины", - сказал дипломат.

"Российская история показала, что могут произойти быстрые и немыслимые изменения", - добавил МакФол.

В Мыстецьком Арсенале в Киеве проходит 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее всего поколения" (The Next Generation of Everything). Нынешняя встреча YES посвящена будущему и подготовке к грядущим критическим изменениям.