В "Народном фронте" заявляют, что изменения к закону о СНБО - абсолютно конституционные

Необходимо провести служебное расследование относительно профессиональной пригодности сотрудников Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины, которые подали замечания относительно неконституционности некоторых норм законопроекта о внесении изменений в Закон "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" (№1343).

С таким заявлением сегодня на Согласительном совете к спикеру парламента Владимиру Гройсману обратился председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя депутатской фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский.

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«Эти замечания были написаны, явно не учитывая ни Конституции Украины, ни действующего законодательства», - подчеркнул он.

Он сообщил, что замечания научно-экспертного управления относительно неконституционности касались, например, предложенной нормы о том, что СНБО, помимо прочего, будет организовывать работу Ставки Верховного Главнокомандующего. При этом, по словам Пашинского, в действующем законе об обороне уже указано, что в случае введения чрезвычайного положения Верховный Главнокомандующий создает Ставку по предложению СНБО относительно предельной численности, состава и структуры этого органа.

«То есть получается так, что действующая норма о том, что СНБО вносит предложения о создании Ставки, ее численности и составе, - это конституционно, а норма о том, что организовывает работу - это неконституционно», - заявил народный депутат.

Другая норма законопроекта №1343, которая вызвала замечания научно-экспертного управления, касалась отнесения к компетенции СНБО координации и контроля деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции.

«Эта правка внесена в статью закона о СНБО, где указано, что является угрозами национальной безопасности. Это аксиома, что коррупция, особенно в наших реалиях, является угрозой национальной безопасности. Именно поэтому Президент внес норму относительно того, что СНБО координирует и контролирует мероприятия по борьбе с коррупцией. Оказывается, что это неконституционно. Это (такие действия научно-экспертного управления ) либо политическая заангажированность, либо некомпетентность», - заявил Пашинский.

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В целом, комментируя ситуацию, которая возникла вокруг изменений закона о СНБО, Сергей Пашинский отметил, что этот закон принимался в 1998 году на основании Конституции редакции 1996 года, поэтому на сегодня назрел целый ряд технических и управленческих правок.

Кроме того, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил, что члены комитета обратились к академическому институту государства и права им. В. М. Корецкого и получили заключение, что «предложенные изменения к действующему закону о СНБО являются абсолютно конституционными нормами».

Сергей Пашинский также попросил Главу Парламента включить данный анализ института к документам, которые будут розданы народным депутатам перед голосованием.