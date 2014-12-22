Кабмин разрешил Яценюку в экстренных ситуациях вносить проекты решений без Минюста
11:03, 22 декабря 2014Политика
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Кабмин разрешил премьер-министру в неотложных случаях вносить на рассмотрение Кабмина проекты решений без экспертизы Минюста.
Премьер может внести на рассмотрение проект без проведения правовой экспертизы / УНИАН
Об этом говорится в постановлении №704 от 19 декабря.
Этим постановлением вносятся изменения в регламент.
Согласно изменениям, в неотложных случаях премьер-министр или министр по согласованию с премьером может внести на рассмотрение Кабмина проект акта "без соблюдения требований настоящего Регламента в отношении согласования и консультаций, проведения правовой экспертизы Минюстом, рассмотрения на заседании правительственного комитета".
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Такой проект акта ставится на голосование и в случае его принятия прорабатывается секретариатом Кабинета министров без изменения его по существу.
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