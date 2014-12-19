Лавров заявил, что подписанный Обамой закон о поддержке Украины разорвет отношения РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри указал, что подписанный американским президентом Бараком Обамой закон "О поддержке свободы Украины", грозящий новыми санкциями против России, способен надолго подорвать нормальное взаимодействие Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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"Обсуждались проблематика палестино-израильского урегулирования, ситуация в украинском кризисе. Сергей Лавров также указал на то, что подписанный президентом США закон "О поддержке свободы Украины", грозящий новыми санкциями против России, способен надолго подорвать возможности нормального взаимодействия между нашими странами", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал закон H.R. 5859 "Акт в поддержку свободы в Украине", который разрешает поставки оружия в Украину и уполномочивает его ввести новые санкции против РФ.