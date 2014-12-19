Обама сообщил, что подписал "Акт в поддержку свободы в Украине"

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сегодня я подписал H.R. 5859, закон "Акт в поддержку свободы в Украине-2014", в качестве закона", - отметил Обама.

Однако, по словам американского президента, подписание закона не сигнализирует об изменениях в политике администрации США в отношении санкционной политики в отношении России.

"На данный момент, администрация США не планирует вводить санкции в соответствии с этим законом, но документ дает администрации США дополнительные полномочия, которые могут быть использованы, когда этого потребуют обстоятельства", - отметил он.

Читайте такжеОбама пока не рассматривает новых санкций против России - Белый дом

"Моя Администрация и в дальнейшем будет тесно работать с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы реагировать на ситуацию в Украине и будет продолжать рассматривать и выверять наши санкции в ответ на действия России", - подчеркнул Обама.

Президент США вновь призвал Россию "закончить оккупацию и попытку аннексии Крыма, прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины и выполнить обязательства в соответствии с Минскими соглашениями".

"Мы готовы отменить санкции, если Россия пойдет на необходимые шаги", - заявил Обама.