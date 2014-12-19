Обама сообщил, что подписал "Акт в поддержку свободы в Украине"
Президент США Барак Обама подписал закон H.R. 5859 "Акт в поддержку свободы в Украине", который разрешает поставки оружия в Украину и уполномочивает его ввести новые санкции против РФ.
Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Сегодня я подписал H.R. 5859, закон "Акт в поддержку свободы в Украине-2014", в качестве закона", - отметил Обама.
Однако, по словам американского президента, подписание закона не сигнализирует об изменениях в политике администрации США в отношении санкционной политики в отношении России.
"На данный момент, администрация США не планирует вводить санкции в соответствии с этим законом, но документ дает администрации США дополнительные полномочия, которые могут быть использованы, когда этого потребуют обстоятельства", - отметил он.
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"Моя Администрация и в дальнейшем будет тесно работать с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы реагировать на ситуацию в Украине и будет продолжать рассматривать и выверять наши санкции в ответ на действия России", - подчеркнул Обама.
Президент США вновь призвал Россию "закончить оккупацию и попытку аннексии Крыма, прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины и выполнить обязательства в соответствии с Минскими соглашениями".
"Мы готовы отменить санкции, если Россия пойдет на необходимые шаги", - заявил Обама.