Совет ассоциации Украина-ЕС настаивает на скорейшем установлении единого авиапространства между Украиной и ЕС

Об этом говорится в совместном пресс-релизе, который был распространен в понедельник в Брюсселе по результатам первого заседания совета ассоциации.

«Совет ассоциации подчеркнул важность подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС как можно скорее в 2015 году. Совет отметил, что ее выполнение предусмотрено Соглашением об ассоциации и является важной частью повестки дня по транспортному вопросу между Украиной и ЕС. Совет также подчеркнул важность интеграции украинской транспортной сети в европейскую», - говорится в сообщении.

Кроме того, Украина и ЕС отметили заинтересованность в украинском участии в Европейской творческой программе, скорее всего, с 1 января 2015 года.

Совет также намерен создать практические рамки для достижения политической ассоциации и экономической интеграции с определенными приоритетами. «Совет приветствовал прогресс, сделанный по обновлению повестки дня ассоциации и подтвердила готовность принять в ближайшем будущем важный инструмент для упрощения выполнения и мониторинга Соглашения об ассоциации, создав практические рамки, в которых могут быть достигнуты политическая ассоциация и экономическая интеграция, предоставив список приоритетов для совместной работы, который будет базироваться «сектор за сектором», - детализируется в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что Совет очертил институциональные рамки для углубления сотрудничества в принятии процедурных правил Совета ассоциации и Комитета ассоциации и подкомитета.

Кроме того, Совет ассоциации приветствовал намерение Украины присоединиться к программе ЕС для конкурентной способности бизнеса и среднего бизнеса ”COSME” (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) и подтвердила готовность для Украины и ЕС подписать в ближайшем будущем соглашение по асоциационному участию Украины в программе ЕС по исследованиям и инновациям ”Горизонт 2020”. Совет ассоциации также подчеркнула желание Украины присоединиться к программе по исследованиям и инновациям Евроатома (2014-2018).