За сутки боевики 11 раз нарушили "режим тишины"

Об этом сообщает пресс-центр АТО. "Обстрелы позиций сил АТО произошли вблизи населенных пунктов Фрунзе, Крымский, Станица Луганская, Верхньоторецьке, Никишино", говорится в сообщении.

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«Трижды бандиты пытались спровоцировать на бой украинских военных в аэропорту «Донецк». Кроме обстрелов из под ствольних гранатометов и РПГ, бандиты задействовали снайпера, который открыл стрельбу с территории монастыря»,- указано в сообщении.

«На фоне громких заявлений главарей террористических бандформирований о необходимости диалога в «минском» формате, регулярное нарушение их приспешниками режима прекращения огня смахивает на издевательство», - отметили в пресс-центре АТО.

В пресс-центре подчеркнули, что подразделения сил АТО имеют широкий спектр сил и средств для того, чтобы достойно ответить агрессорам в случае получения соответствующей команды. Но пока действует режим прекращения огня, солдаты украинской армии придерживаются принципов выдержки и самоконтроля, «как и положено настоящим воинам».