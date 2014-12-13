Боевики обстреляли блокпост сил АТО в районе перекрестка дорог в направлении Фащевка-Дебальцево

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Сегодня ночью между 00.20 и 2.10 боевики осуществили провокационные маневры и обстрелы из стрелкового оружия блокпоста в районе перекрестка дорог в направлении Фащевка-Дебальцево, на котором пограничники совместно с подразделениями ВСУ организовали службу контрольного поста. Когда возникла непосредственная угроза жизни наших людей, украинские военные открыли огонь в ответ, вынудив боевиков отступить. Пострадавших среди личного состава нет", - сказал Андрей Лысенко.