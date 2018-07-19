США отреагировали на информацию о получении спецслужбами РФ досье на инспекторов СММ ОБСЕ

СМИ сообщили, что ФСБ получила информацию о личных данных представителей миссии, и в частности о семейном положении или о состоянии здоровья.

США обеспокоены сообщениями о вероятном вмешательстве спецслужб России в работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает Радио Свобода.

«Соединенные штаты разделяют вашу озабоченность последними сообщениями в прессе о том, что российская разведка получила важную информацию о вашей миссии. Мы призываем вас полностью расследовать такие утверждения и принимать все необходимые меры для защиты миссии от любых внешних попыток поставить под сомнение ее объективность», – заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ARD magazine в программе Fakt опубликовало результаты журналистского расследования, авторы которого утверждают, что сотрудник СММ якобы слил ФСБ РФ секретные данные о миссии и ее сотрудников, а также, что ФСБ следила за сотрудниками миссии.

Как утверждается, ФСБ получила информацию о личных данных представителей миссии, и в частности о семейном положении или о состоянии здоровья. В документах также говорится о личных привычках и предпочтениях, в том числе детали о женщинах, которые им нравятся, о склонности к алкоголю и о финансовом состоянии.

Согласно результатам расследования, документы могли быть переданы российским агентам одним из сотрудников миссии.

В свою очередь в миссии ОБСЕ подтвердили, что им известно о репортаж программы "Fakt", вышедший во вторник, 17 июля. В СММ подчеркнули, что намерены тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами.