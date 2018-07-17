Российские спецслужбы заполучили внутренние досье на членов миссии ОБСЕ – СМИ

В досье описаны черты характера наблюдателей, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся и тому подобное.

В распоряжении российской разведки оказались внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.

Как сообщает «Остров», об этом говорится в расследовании ARD magazine Fakt.

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Речь, в частности, идет о внутренних отчетах миссии по событиям на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных коммуникации заместителя председателя СММ Александра Хуга.

Среди слитых документов оказались также мини-досье на членов миссии. В досье описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся и тому подобное.

По данным расследования, документы, возможно, были переданы российской стороне одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

"Мы также очень обеспокоены любым нарушением нашей безопасности", - заявил заместитель председателя СММ Александр Хуг. По его словам, в ОБСЕ проверят эту ситуацию и примут необходимые меры.

Как сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в Facebook, миссия планирует изучить данную информацию.

«Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы «Факт» («Fakt») Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия («ARD»), что выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намеренна тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что с самого начала своей деятельности миссия делала все необходимое для внедрения надлежащих мер по защите данных, а также для противостояния различным кибератакам.

«Без надлежащей верификации СММ ОБСЕ не может комментировать или строить предположения по поводу документов неизвестного происхождения. Тем не менее, Миссия обеспокоена, что предположительное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность», - указали в СММ.