Отныне журналистов в зоне АТО будут сопровождать военные

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

«Вниманию журналистов! В связи с активизацией диверсионных групп противника, которые «охотятся» на представителей украинских СМИ, отныне выезды журналистов будут проводиться в сопровождении военных», - цитирует сообщение "Радио Свобода".

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Ранее в СНБО обвинили украинских журналистов в разглашении военных тайн. И призвали СМИ координировать свою работу непосредственно с пресс-офицерами. Кроме того, военные предостерегали, что медийщики за незнанием военного дела и правил поведения в боевых условиях часто подвергают опасности свою жизнь и жизни других людей.