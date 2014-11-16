В Украину заехал уже седьмой российский "гуманитарный конвой"

Как сообщает "Эхо Москвы", все российские автомобили уже проехали через российский пункт пропуска "Донецк" и находятся на украинской стороне.

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Как заявил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов , колонна, состоящая из более 70 грузовых автомобилей, разделилась на две. После "таможенного" оформления 54 машины отправятся в Донецк и 20 - в Луганск.

Отметим, что с 23 августа украинскую границу пересекло уже 6 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь". Тем временем, в украинском МИДе отмечают, что российских гуманитарных конвоев не существует и это еще один из способов обеспечения боевиков.