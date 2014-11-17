В "ДНР" собираются ввести рубль

Об этом заявил один из главарей "ДНР" Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

"Мы давно говорили, что придется вводить бивалютную систему. К сожалению, сейчас мы зависим от гривны. Теперь гривневый поток может прикрыться, и нам просто не будет хватать наличности", — заявил он.

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"Сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из них, наиболее вероятный, — что будет и гривна, и рубль", — сказал один из лидеров непризнанной республики.

По словам Пушилина, юристы правительства "ДНР" сейчас разрабатывают варианты, как, "оставаясь в правовом поле", начать торговать с Россией за рубли. Это и обеспечит поступление в республику рублевой наличности, считает он.

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По словам Пушилина, этот процесс не будет "безболезненным".

"В Украине зависимость регионов друг от друга была довольно-таки высокой. И сейчас ни один регион не сможет безболезненно стать независимым от других", — считает сепаратист.