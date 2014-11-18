Боевики везут на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни - МВД
03:13, 18 ноября 2014Политика
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Советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что боевики завозят на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни
Боевики везут на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривны / ТСН
Об этом он сообщил в эфире Первого национального, передает Еспресо.TV.
"Сейчас уже известна информация о том, что вроде как завозятся печатные станки для печати фальшивой гривни", - сказал он.
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Напомним, ранее террористы планировали перевести подконтрольные им территории на расчеты в российских рублях, теперь в "ДНР" хотят ввести рубль, оставив гривню.
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