Боевики везут на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни - МВД

Об этом он сообщил в эфире Первого национального, передает Еспресо.TV.

"Сейчас уже известна информация о том, что вроде как завозятся печатные станки для печати фальшивой гривни", - сказал он.

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Напомним, ранее террористы планировали перевести подконтрольные им территории на расчеты в российских рублях, теперь в "ДНР" хотят ввести рубль, оставив гривню.