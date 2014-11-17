С сентября боевики продвинулись на 70 км и планируют захватить еще 6 стратегических объектов – генерал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж сегодня на брифинге в Киеве.

«По ряду направлений боевики продвинулись на 20-30, а в некоторых местах на 70 км от линии разграничения на 5 сентября – это реальный захват», - отметил он.

«Мы знаем планы России и боевиков о захвате новых стратегических объектов – это аэропорт в Донецке, населенные пункты Пески, Авдеевка, Счастье, Дебальцево, Мариуполь – они под прицелом боевых российских структур», - сказал Маломуж.

Читайте такжеСилы АТО отразили атаки возле Никишино, боевики понесли потери «Всю минувшую неделю происходили поставки боевой техники – «Градов», «Тюльпанов», БТРов и новых контингентов спецназа», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы должна работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.