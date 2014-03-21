Путин окончательно аннексировал Крым

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Церемония подписания прошла в торжественной обстановке Екатерининского зала Первого корпуса Кремля, сообщает ИТАР-ТАСС.

Путин поставил свою подпись под законом о ратификации межгосударственного договора "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов", который был подписан 18 марта. С этой даты Республика Крым считается принятой в РФ.

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Кроме того, глава государства подписал федеральный конституционный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании в стране новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Наименования новых субъектов РФ - Республика Крым и город федерального значения Севастополь - будут включены в статью Конституции "Федеративное устройство" (ч.1 статьи 65 Основного закона).

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На подписании документов в Екатерининском зале присутствовали спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, их заместители, а также руководители думских фракций.

"Прошу депутатов обеих палат активно включится в эту работу и сделать все, что от вас зависит, чтобы этот процесс прошел не просто безболезненно, а пошел бы на пользу всей России и крымчанам", - сказал глава государства.