Пограничники зафиксировали воздушную разведку РФ в Донецкой и Херсонской областях

Об этом сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы. «ВС РФ продолжается использование БПЛА для ведения воздушной разведки. Так, вчера вечером были зафиксированы 1 БПЛА над н.п. Сартана (Донецкая обл.), который двигался в направлении «Мариуполь – Павлополь» на высоте до 1 км, и еще 1 беспилотник в направлении отдела пограничной службы «Красный Чабан», а именно над н.п. Ставки и Первоконстантиновка (Херсонская область) на высоте до 3 км», - говорится в сообщении.

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В целом, по данным ведомства, ситуация на украинско-российской границе остается напряженной. Продолжается перемещение и концентрация группировок российских войск и боевиков. Наибольшая активность российских наемников зафиксирована на Донецком, Луганском и Дебальцевском направлениях, информируют в пограничной службе.