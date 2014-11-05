Российский беспилотник корректировал артудар по переправе через Донец - СНБО
14:09, 05 ноября 2014Политика
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Террористы после воздушной разведки нанесли артиллерийские удары по понтонно-мостовой переправе через реку Северский Донец у села Нижнее.
Россия продолжает вести воздушную разведку / facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«После вылета российского беспилотника террористы нанесли артиллерийские удары по г.Попасная, понтонно-мостовой переправе через р. Северский Донец возле с. Нижнее», - отметил Лысенко.
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